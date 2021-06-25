Адвокаты Ефремова придумали иждивенцев, чтобы «скостить» срок артисту

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ФАН разоблачил адвокатов осужденного Михаила Ефремова, которые добиваются смягчения приговора артисту.

Адвокаты осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова пытаются смягчить приговор подзащитному и подали жалобу в суд. В ходатайстве они утверждают, что актеру нужно "скостить" срок из-за наличия большого количества иждивенцев. Среди них, по мнению юристов, двое малолетних детей, дочь-студентка, неработающая жена Софья Кругликова и сыновья. Все они нуждаются в помощи артиста, считают адвокаты. Однако ФАН выяснил, кому действительно нужна помощь Ефремова, а кто может обойтись и без нее.

Так, по данным издания, сын Ефремова Никита является успешным артистом и получает главные роли в "Современнике". К тому же он озвучивает различные проекты, за что получает немалые гонорары и утверждать, что он бедствует, как минимум странно.

Что касается Анны-Марии, то она постоянно участвует в различных телепроектах и проживает в центре Москвы. Софья Кругликова, отмечает источник ФАН, является востребованным звукорежиссером и получает не менее 100 тыс. рублей за каждый подписанный контракт, а их у нее несколько.