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Британский эсминец Defender назвали "жирной целью" для российских комплексов

Армия
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:52 66

Британский эсминец Defender назвали «жирной целью» для российских комплексов
Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

Британский эсминец Defender является "жирной целью" для противокорабельных комплексов Черноморского флота, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Российское ведомство обратилось к Пентагону и к командованию британских ВМС с призывом "руководствоваться рассудком", направляя свои корабли в Черное море. По словам Конашенкова, американцы и британцы "испытывают судьбу", идя на поводу украинских "адмиралов москитного флота".

Генерал-майор также прокомментировал слова бывшего контр-адмирала Джона Кирби, назвавшего инцидент с британским эсминцем дезинформацией. Кирби хорошо известно, что российские вооруженные силы надежно охраняют безопасность Крыма, а "Defender в любой точке Черного моря — всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", подчеркнул Конашенков.

Инцидент с британским эсминцем произошел 23 июня. Корабль нарушил российскую морскую границу у мыса Фиолент в Крыму. Поскольку экипаж Defender не отреагировал на предупреждения российской стороны, сторожевой корабль пограничной службы ФСБ открыл в его направлении предупредительный огонь. Кроме того, Су-24М сбросил бомбы по курсу движения эсминца. В результате британский корабль выдворили из российских вод.

#минобороны #эсминец #defender
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