Власти Волгоградской области опровергли информацию о прививке губернатора через рубашку

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Данные о том, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал себе прививку от коронавируса через рубашку, не являются достоверными.

Ранее в интернете появилась информация о том, что губернатора Волгоградской области вакцинировали от коронавируса через рубашку. Соответствующее фото распространилось в интернете.

"На фото губернатору измеряют давление перед прививкой от гриппа в 2020", — заявили в пресс-службе Бочарова.

Обязательную вакцинацию от коронавируса введут еще в восьми регионах России с 28 июня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что обязательная вакцинация будет распространяться лишь на работников ряда сфер. Эта мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса, уже действует в десяти субъектах страны.