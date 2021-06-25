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Власти Волгоградской области опровергли информацию о прививке губернатора через рубашку

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:36 99

Власти Волгоградской области опровергли информацию о прививке губернатора через рубашку
pixabay.com /

Данные о том, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сделал себе прививку от коронавируса через рубашку, не являются достоверными.

Ранее в интернете появилась информация о том, что губернатора Волгоградской области вакцинировали от коронавируса через рубашку. Соответствующее фото распространилось в интернете.

"На фото губернатору измеряют давление перед прививкой от гриппа в 2020", — заявили в пресс-службе Бочарова.

Обязательную вакцинацию от коронавируса введут еще в восьми регионах России с 28 июня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что обязательная вакцинация будет распространяться лишь на работников ряда сфер. Эта мера, направленная на предотвращение распространения коронавируса, уже действует в десяти субъектах страны.

#вакцинация #коронавирус #COVID-19
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