Следком Белоруссии подтвердил информацию о домашнем аресте для Протасевича и Сапеги

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Белорусские правоохранители рассказали, что задержанные в минском аэропорту блогер Роман Протасевич и россиянка София Сапега решили оказывать содействие следствию.

Следователи отметили, что фигуранты дела дают признательные показания, а также обратились в суд с ходатайством о сотрудничестве. Местный суд ранее принял решение изменить меру пресечения для Сапеги и Протасевича. Их уже разместили на съемных квартирах в Минске.

Молодых людей задержали в аэропорту белорусской столицы в конце мая 2021 года, когда они летели из Афин в Вильнюс. Вскоре против них были возбуждены уголовные дела.