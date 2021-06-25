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Польский журналист Модзелевский заявил о предательстве США по "Северному потоку — 2"

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:13 97

Польский журналист Модзелевский заявил о предательстве США по «Северному потоку — 2»
Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Варшава вновь познала предательство Вашингтона, в этот раз в вопросе газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил журналист польского издания Myśl Polska Витольд Модзелевский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что американские власти отказались от санкций в отношении оператора российско-немецкого газопровода. По словам Модзелевского, роль Польши в течение последних десятилетий заключалась в "набивании карманов Запада".

"Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы <...> оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов", — отметил журналист.

Модзелевский выразил мнение, что Варшава еще не раз столкнется с предательством со стороны Соединенных Штатов.

#сша #польша #северный поток
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