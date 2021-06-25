Россия за день. Главное: дефицит врачей в Ростове и конопля для рыб в Пятигорске

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Саратовская область. Заместитель министра экономического развития Лариса Кузнецова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновница объяснила, что уходит из-за предстоящего суда. Ранее ее вместе с супругом обвинили в получении взятки. Сначала пару оправдали, но 24 июня суд отменил вердикт, а дело отправили на новое рассмотрение.

Ростовская область. Власти донской столицы сообщили о катастрофическом дефиците медработников скорой помощи. Глава управления здравоохранения Ростова Ольга Мельникова сказала, что бригады укомплектованы врачами всего на 33,6%. По ее словам, решить проблему поможет прием выпускников медицинских вузов.

Республика Саха. Сотрудника минтруда Якутии уволят за хамство в адрес местной жительницы. Женщина написала вопрос о перерасчете детских пособий на официальной странице ведомства в Instagram. В ответ администратор аккаунта заявил, что у него «выходной», а на пособия жить «стыдно».

Белгородская область. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров посетит регион с рабочим визитом. Руководитель области Вячеслав Гладков сообщил, что надеется после встречи с министром получить федеральную помощь.

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Волгоградская область. Съезд КПРФ выдвинул бывшего депутата областной думы Михаила Таранцева в кандидаты в ГД от Москвы. Таранцев будет выдвигаться от 210-го Чертановского избирательного округа.

Омская область. Бывший министр развития транспортного комплекса региона Олег Илюшин не смог обжаловать приговор о взыскании с него более 724 млн рублей. Ранее суд установил, что чиновник незаконно перевел бюджетные средства на счета строительной компании.

Республика Башкортостан. Промышленные предприятия на севере Уфы проверят после жалоб местных жителей на плохой запах в городе. По итогам проверки Росприроднадзор даст оценку действиям предприятий, в отношении нарушителей примут меры.

Иркутская область. С 2022 года в регионе будут отмечать день БАМовца. Событие приурочено к строительству Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Губернатор области Игорь Кобзев сообщил, что праздник будет проходить 8 июля.

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Санкт-Петербург. «Газпром» переедет из Москвы в Северную столицу. Такое решение приняли акционеры компании во время годового собрания.

Республика Коми. Несколько местных депутатов нашли противоречия в Конституции Коми и положении о партиях Госсовета Коми. Они обратились в Конституционный суд из-за возможной дискриминации маленьких партий. Однако суд противоречий не нашел.

Архангельская область. КПРФ определилась с кандидатами в депутаты ГД. В их число вошли зампред Архангельского областного Собрания депутатов Надежда Виноградова и заместитель председателя гордумы Александр Гревцов.

Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев пообещал выплатить премию в 100 тыс. рублей выпускникам школ Кубани, которые продолжат получать образование в местных вузах и по приоритетным направлениям. К ним относятся медицина, преподавание, промышленность и другие.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Сахалинская область. Чиновники не выполнили поручение губернатора Валерия Лимаренко наладить продажу свежей рыбы на местном рынке. Глава региона резко отчитал мэров во время совещания в областном правительстве.

Новосибирская область. Апелляционный суд освободил бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца из под домашнего ареста, который продлился около двух месяцев. Его проверяют на причастность к подделке уголовного дела. Экс-прокурор вину не признал.

Ставропольский край. Сыну депутата думы Пятигорска Светланы Муханиной Александру грозит административный штраф за хранение конопли. Мужчина сообщил, что наркотик предназначался для ловли рыбы, а не для личного употребления.