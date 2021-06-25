«А чего рассусоливать-то?»: Евгений Ройзман привился от COVID-19

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привился вакциной «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. Этой новостью экс-чиновник поделился в Instagram.
«Привился. А чего рассусоливать-то?» — подписал фото политик, известный своим критическим отношением к российским властям, добавив, что «по-другому пандемию просто не победить».
Реакция пользователей не заставила себя долго ждать, мнения разделились.
«Это ваш выбор. И выбор должен быть, а не как сейчас...»
«Не ожидал»,
«Был пацан...»
«Правильно! Я еще в марте привилась», — написали подписчики.
Однако, в конце декабря 2020 года Ройзман критиковал саму идею вакцинации против коронавируса.
Поймите, эта вакцина не про людей, она про пиар. https://t.co/EO95xjxPpY— Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 24, 2020
Ранее бывший глава Екатеринбурга призвал сторонников партии КПРФ отказаться от пропаганды личности Сталина.