Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

«А чего рассусоливать-то?»: Евгений Ройзман привился от COVID-19

Россия
/ Обновлено: 25 июня 2021 16:13 41

«А чего рассусоливать-то?». Экс-мэр Екатеринбурга привился от COVID-19
twitter.com / @roizmangbn

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привился вакциной «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. Этой новостью экс-чиновник поделился в Instagram.

«Привился. А чего рассусоливать-то?» — подписал фото политик, известный своим критическим отношением к российским властям, добавив, что «по-другому пандемию просто не победить».

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать, мнения разделились.

«Это ваш выбор. И выбор должен быть, а не как сейчас...»

«Не ожидал», 

«Был пацан...» 

«Правильно! Я еще в марте привилась», — написали подписчики.

Однако, в конце декабря 2020 года Ройзман критиковал саму идею вакцинации против коронавируса.

Ранее бывший глава Екатеринбурга призвал сторонников партии КПРФ отказаться от пропаганды личности Сталина. 

#россия #политика #ройзман привился #вакцинация против ковид
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Мишустин освободил Киселева от должности замминистра экологии
Политика
19:19 | 25 июня
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Белорусский политолог объяснил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест
Политика
19:07 | 25 июня
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Бой Емельяненко возглавит первый в истории турнир Bellator в России
Спорт
19:02 | 25 июня