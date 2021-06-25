«А чего рассусоливать-то?»: Евгений Ройзман привился от COVID-19

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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман привился вакциной «КовиВак», разработанной Центром Чумакова. Этой новостью экс-чиновник поделился в Instagram.

«Привился. А чего рассусоливать-то?» — подписал фото политик, известный своим критическим отношением к российским властям, добавив, что «по-другому пандемию просто не победить».

Реакция пользователей не заставила себя долго ждать, мнения разделились.

«Это ваш выбор. И выбор должен быть, а не как сейчас...»

«Не ожидал»,

«Был пацан...»

«Правильно! Я еще в марте привилась», — написали подписчики.

Однако, в конце декабря 2020 года Ройзман критиковал саму идею вакцинации против коронавируса.

Поймите, эта вакцина не про людей, она про пиар. https://t.co/EO95xjxPpY — Евгений Ройзман (@roizmangbn) December 24, 2020

Ранее бывший глава Екатеринбурга призвал сторонников партии КПРФ отказаться от пропаганды личности Сталина.