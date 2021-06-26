«Бай бай, Байден!»: ЛДПР выдвинула на выборы в Госдуму экс-депутата, ставшего рэпером

Pr Scr youtube.com/Ivan Musatov /

Общефедеральный список ЛДПР на грядущих выборах, кроме отсутствия в нем имени сына Владимира Жириновского Игоря Лебедева, казалось бы, ничем не удивляет. Но это только с первого взгляда. Как никак, в тройке лидеров сам Владимир Вольфович, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и замруководителя высшего совета ЛДПР, депутат со стажем Сергей Каргинов.

Депутат Ярослав Нилов, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, 25-летний депутат Василий Власов, чьим помощником до недавнего времени значился задержанный по подозрению в оправдании терроризма блогер Юрий Хованский — все те же лица.

Но лишь добравшись до 15-й строчки списка, можно увидеть, что в новом созыве либерал-демократы решили продвинуть в парламент рэпера и экс-депутата из «нулевых», заседавшего в одном созыве со своим отцом и поразившего музыкальных критиков крайне странным творчеством на грани фола.

Да, в общефедеральный список вернулся экс-депутат Госдумы (2003–2007 годы) Иван Мусатов, сын депутата от ЛДПР второго-пятого созывов Михаила Мусатова. Уже в 1999 году 23-летний Иван Михайлович входил в первую тройку ЛДПР на думских выборах (но список был снял с регистрации), а в следующем созыве стал полноценным парламентарием и даже членом комитета ГД по безопасности.

Сын своего отца

Информации о том, какие законопроекты были разработаны Мусатовым-младшим, найти на просторах рунета невозможно, что намекает на его не слишком активную законотворческую деятельность. Многие россияне впервые узнали о Мусатове только в 2005 году при печальных обстоятельствах: сообщалось, что молодого человека избили в Москве, сломав нос и ребра. Как заявил он сам, депутатскую неприкосновенность нарушили милиционеры.

Отец Ивана шагнул в большую политику не просто так, а после военной карьеры, успешно построенной в СССР: в военных частях Московской области к концу существования Страны Советов он возглавлял политический отдел. В 1991 году Михаил Иванович вступает в ЛДПР, вдохновившись, по признанию Ивана Мусатова, позицией Жириновского, выступающего за восстановление Советского Союза.

ИА Политика Сегодня / Герман Парло

Уже в 1992 году Мусатов-старший становится советником Жириновского по военным вопросам и «заместителем министра обороны» в теневом кабинете ЛДПР. Кстати, там же директором «федерального бюро расследований» был писатель и будущий «отец» впоследствии запрещенной в РФ партии Эдуард Лимонов. В 1996-м Михаил Мусатов — уже доверенное лицо Жириновского на выборах президента.

А дальше — только вверх: в 1999 году Мусатов получает мандат депутата ГД, спустя год становится заместителем председателя комитета по обороне. Инициирует изменения в федеральном законе «О рекламе», положительно сказавшиеся на интересах малого и среднего бизнеса. По неподтвержденным данным, законопроект был лоббистским.

В 2003 году в четвертый созыв Госдумы избирается 27-летний Мусатов. В том же году он значился директором ООО «Лидер-МЛ», основной вид деятельности которой — недвижимость. Владельцами значатся... Михаил Мусатов и Людмила Мусатова — последняя есть в друзьях у кандидата от ЛДПР Ивана Мусатова в соцсетях. Судя по году рождения, его мать.

Последнюю декларацию Мусатов-старший подавал в 2010 году. Тогда его автопарк был самым богатым в Госдуме: три Cadillac Escalade, столько же Mercedes S 600 L и один Lexus LX470. 29 квартир в Краснодарском крае, там же 4 дома, 3 дома в Московской области, дом в Дубае, и несколько земельных участков в Подмосковье и на Кубани. Указанный в декларации доход — менее двух миллионов рублей.

В 2011 году Михаил Иванович покинул Госдуму, а его сын ушел на созыв раньше — в 2007-м.

Федеральное агентство новостей /

Перерыв в политической карьере

«Вы такие не одни во вселенной все-таки, прими Байден это как данность, не быкуй и не гони», — так звучит строчка в рэп-композиции, придуманной Иваном Мусатовым по итогам новых президентских выборов в США.

За 14 лет перерыва в политике Мусатов-младший занимался рэпом. В 2003 году он выпустил музыкальный клип на политическую тематику, однако же с нетривиальным содержанием. Начинается видео с того, что женская рука пытается прикоснуться к жезлу. Кадр внезапно меняется и мы уже в Москве: на Спасской башне стоит Мусатов в камуфляжной одежде. Затем на Красную площадь выходит Чингисхан, которого убивает выстрелом в шею солдат из почетного караула.

«Страна страдает, люди разлагаются,

Россию опустили, это как называется?

Земля в крови твоих детей!

Этого хочется, или не нравится?», — гласят первые строчки.

Позже в клипе возникает Вавилонская башня, Ленин смотрит по телевизору выступление президента РФ и выходит из мавзолея. На Красной площади идет парад физкультурников: Иисус сходит с креста и присоединяется к ним.

«Ты Россия, ты россиянин», — таков припев песни.

Сейчас его YouTube канал пестрит видеоклипами и короткими роликами, в которых он грязно оскорбляет экс-президента США Барака Обаму и официального представителя Госдепа США Джен Псаки. Как выяснилось, в 2015 году Иван даже выступал вместе с Богданом Титомиром: в своей песне они посоветовали слушателям «не пить алкоголь, не курить сигарет». При этом среди подписок Мусатова на YouTube есть зарубежные каналы, посвященные тематике известного своими наркотическими свойствами растения.

Президенту Джо Байдену, казалось бы, повезло чуть больше. Однако в последнем видео, от 16 июня, Мусатов-младший в составе своей группы ID Project записал песню и клип под названием «Байден з****л [достал, — прим.ред.]».

Также на своем YouTube-канале Иван выкладывает целые тома сочинений Иосифа Сталина и Владимира Ленина в аудиоформате.

«Давненько его не было. Хороший парень», — прокомментировала возвращение Мусатова-младшего в большую политику экс-советник спикера ГД Анастасия Кашеварова.

Свои политические амбиции сам Иван Мусатов никак не комментирует. Однако 1 мая он объявил на своей странице «рэп-субботник», объяснив, что «рэп» — это «Россия, энергия, православие».

Причины, по которым ЛДПР в числе действующих, именитых политиков предлагает в Госдуму кандидата, едва ли участвующего в политической жизни страны, вероятно, навсегда останутся в кулуарах партии.