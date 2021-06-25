Петербурженка Мира Тэрада раскрыла правду об условиях заключения в американских тюрьмах

Невские Новости / Никита Нестеров

Россиянка Мира Тэрада, которая отбыла срок в американской тюрьме по сфабрикованному делу, рассказала о реальных условиях заключения в стране, поучающей других свободе слова.

Всю правду о 888 днях заключения в США Тэрада раскрыла в эксклюзивном проекте Федерального агентства новостей, подготовленном совместно с Фондом борьбы с репрессиями.

Известно, что уроженка Петербурга была незаконно передана Соединенным Штатам из Финляндии, и уже там была приговорена к 46 месяцам лишения свободы якобы за отмывание денег и распространение наркотиков. Причем даже после завершения срока заключения девушке не давали вернуться в Россию.

В данный момент Тэрада находится дома и может честно рассказать о том, что с ней происходило в американской тюрьме. Речь идет об унижениях человеческого достоинства, отказе в медицинской помощи, аморальном поведении охраны ИВС. К тому же бывшая заключенная указала, что на россиян там происходит самая настоящая "охота".

Подробности истории петербурженки можно узнать в материале ФАН уже сейчас.