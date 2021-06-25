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Владимир Зеленский рассказал, когда в последний раз общался с Лукашенко

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 15:52 99

Владимир Зеленский рассказал, когда в последний раз общался с Лукашенко
president.gov.ua / Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в июле 2020 года. Тогда стало известно о задержании 33 россиян в республике.

В ходе телефонного разговора с коллегой Зеленский подчеркнул, что может предоставить информацию о задержанных в Белоруссии россиянах.

Следственные органы Белоруссии сообщили, что подозреваются в подготовке массовых беспорядков в стране.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, они не совершали противозаконных действий. Кроме того, они могли быть в республике транзитом и опоздать на рейс, пояснил спикер.

Согласно информации Генпрокуратуры РФ, 32 из 33 задержанных россиян были возвращены на родину. Последний, 33-й, имел белорусское гражданство и остался в республике.

#украина #белоруссия #лукашенко #зеленский
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