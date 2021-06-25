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Кремль подтвердил переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

Политика
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Кремль подтвердил переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина
newinform.com /

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся 28 июня. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на интернет-портале Кремля.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее сообщила, что российский и китайский лидеры проведут встречу в формате видеоконференции. В Кремле подтвердили эту информацию, отметив, что беседа приурочена к 20-летию подписания двустороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Путин обсудит с Цзиньпином нынешнее состояние и перспективы развития отношений между Москвой и Пекином. В сообщении также указано, что стороны обговорят актуальные вопросы международной повестки.

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