«Жуткий Джо»: Байден напугал американцев хрипами и шепотом

Global Look Press / CNP / AdMedia

Президент США Джо Байден вызвал замешательство в рядах американцев. На последней пресс-конференции глава Белого дома заговорил «голосом из преисподней», передает Fox News.

Во время выступления Байден часто наклонялся к микрофону и отвечал журналистам хриплым шепотом. Издание Townhall опубликовало в Сети видео с подборкой кадров, которые действительно озадачивают.

Last week, Joe Biden snapped at the press.



This week he's whispering at them. pic.twitter.com/2R54bmbZp5 — Townhall.com (@townhallcom) June 24, 2021

Странное поведение Байдена стало темой дня для пользователей Twitter. Американцы сочли своего президента «жутким чуваком», который творит «черте что».

«Он напоминает мне Чарльза Мэнсона (американский серийный маньяк — Прим. ред.)»,

«А говорили, что Трамп был непрезентабельным»,

«Почему он обращается с прессой как с детсадовцами?»

«Этот парень совершенно сумасшедший», — прокомментировали поведение Байдена пользователи Сети.

Выступление президента США не оставило равнодушным и представителей СМИ. Например, старший редактор Townhall Мэтт Весп заявил, что Байден напомнил ему главного персонажа из фильма «Американский психопат». Обозреватель Fox News Кэйлеб Хауи добавил, что на главу США было «больно смотреть».