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Роспотребнадзор проверит сообщения о штамме "Дельта плюс" в России

Общество
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Роспотребнадзор проверит сообщения о штамме «Дельта плюс» в России
pixabay.com /

Роспотребнадзор прокомментировал сообщение о возможном выявлении штамма "Дельта плюс" в России.

Сообщение о том, что в России выявлен штамм коронавируса "Дельта плюс" проверят, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что такие заявления зачастую не подтверждаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что в стране выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса "Дельта плюс". Этот штамм ранее зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран и вызывает беспокойство у представителей ВОЗ.

#роспотребнадзор #коронавирус #дельта плюс
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