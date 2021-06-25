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Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 еще в 8 регионах России

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 15:00 98

Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 еще в 8 регионах России
pixabay.com /

Власти России заявили о введении обязательной вакцинации от коронавируса в еще восьми регионах России.

Обязательная прививка от коронавируса является действенной мерой в борьбе с этой опасной инфекцией. В данный момент она есть в десяти регионах РФ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов", — отметила она.

Не так давно глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил вероятность не заразиться коронавирусом после прививки "Спутником V". По его словам, спустя три недели после вакцинации этим препаратом вероятность избежать COVID-19 составляет около 92%.

#роспотребнадзор #коронавирус #COVID-19
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