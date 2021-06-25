Генерал-полковник Дашков ходатайствует о посмертном награждении экипажа вертолета Ми-8

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков подал прошение о том, чтобы посмертно наградить офицеров, погибших при посадке Ми-8 в Ленобласти.

Дашков отметил, что майор Николай Мулюкин, старший лейтенант Рамиль Сулейманов и капитан Денис Куликов приложили все усилия, чтобы увести терпящую крушение машину от жилых домов, находящихся в 200 метрах от места происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, воздушное судно выполняло учебно-тренировочный полет, но вскоре пропало с радаров. Жительница Гатчинского района рассказала корреспондентам ФАН, что увидела, как вертолет начал разваливаться еще в воздухе.