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Минобороны РФ: МиГ-31К успешно уничтожили условного противника в Средиземном море

Армия
/ Обновлено: 25 июня 2021 14:35 55

Минобороны РФ: МиГ-31К успешно уничтожили условного противника в Средиземном море
wikipedia.org / Fedor Leukhin / CC BY-SA 2.0

Российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал", приняли участие в учениях ВМФ РФ в Средиземном море.

По словам командующего Дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша, задачи по уничтожению условного противника были выполнены летчиками на высоком уровне.

"Пилоты самолетов получили практические навыки выполнения задач в новых географических районах", — отметил генерал.

Как указали в Минобороны, задачи "по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря" выполняли не только экипажи МиГ-31, но и бомбардировщики Ту-22М3. Маневры проходят в рамках учений постоянного оперативного соединения ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в учениях с аэродромов ВКС РФ был осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

#учения #вкс рф #средиземное море #миг-31
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