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Минздрав России разрешил использовать "Спутник V" для вакцинации беременных

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 14:23 72

Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для вакцинации беременных
Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский Минздрав одобрил применение коронавирусной вакцины "Спутник V" для беременных женщин.

Беременные женщины теперь могут официально прививаться вакциной "Спутник V". Соответствующее распоряжение о снятии противопоказаний опубликовали в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сослался на положительные результаты доклинических исследований, а также на накопленные сведения по безопасности и эффективности препарата. Об этом пишет газета "Известия".

Новая информация была озвучена в ходе проведения координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

#минздрав #вакцина #Спутник V
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