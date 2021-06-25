Минздрав России разрешил использовать «Спутник V» для вакцинации беременных

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российский Минздрав одобрил применение коронавирусной вакцины "Спутник V" для беременных женщин.

Беременные женщины теперь могут официально прививаться вакциной "Спутник V". Соответствующее распоряжение о снятии противопоказаний опубликовали в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сослался на положительные результаты доклинических исследований, а также на накопленные сведения по безопасности и эффективности препарата. Об этом пишет газета "Известия".

Новая информация была озвучена в ходе проведения координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.