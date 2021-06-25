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Россияне смогут посещать курорты Крыма без сертификата о вакцинации

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 13:55 83

Россияне смогут посещать курорты Крыма без сертификата о вакцинации
Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Крым остается открытым для путешественников. Такое заявление сделали власти Крымского полуострова.

Как отметили в региональном правительстве, ни справка об отрицательном результате теста на коронавирус, ни карантин россиянам не потребуются.

Однако при желании туриста заселиться в санаторий он будет обязан предоставить справку об эпидокружении и отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. На отели это правило не распространяется.

Вместе с тем масочный режим продолжает действовать при посещении общественных мест и транспорта. На территории региона запрещены массовые мероприятия за исключением тех, которые официально разрешены указом главы Крыма.

#крым #курорты #вакцинация
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