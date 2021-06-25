Россияне смогут посещать курорты Крыма без сертификата о вакцинации

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Крым остается открытым для путешественников. Такое заявление сделали власти Крымского полуострова.

Как отметили в региональном правительстве, ни справка об отрицательном результате теста на коронавирус, ни карантин россиянам не потребуются.

Однако при желании туриста заселиться в санаторий он будет обязан предоставить справку об эпидокружении и отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. На отели это правило не распространяется.

Вместе с тем масочный режим продолжает действовать при посещении общественных мест и транспорта. На территории региона запрещены массовые мероприятия за исключением тех, которые официально разрешены указом главы Крыма.