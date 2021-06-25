Экс-мэра Барабинска обязали вернуть 18 млн рублей в бюджет

администрация-барабинска.рф / Официальный сайт администрации города Барабинска Барабинского района Новосибирской области

Кассационный суд отклонил жалобу бывшего мэра города Барабинска Новосибирской области Максима Овсянникова. Дело в том, что экс-чиновник просил отмены постановления о выплате им 18 млн рублей в бюджет города, которым он раньше управлял. Об этом сообщило издание «Тайга.Инфо».

В августе 2017 года против тогда еще мэра Овсянникова завели уголовное дело. Градоначальника обвинили в незавершенном строительстве: сумма в 37 млн рублей была выплачена, а 46 квартир муниципалитет не получил.

Позднее суд закрыл дело за истечением срока давности. Так же, как и закрыли еще одно дело, которое возбудили из-за халатности главы города при сдаче жилья, непригодного для использования.

Так, Овсянников получил иск от прокуратуры с требованием возместить сумму в 47 млн рублей. Однако, суд снизил сумму причиненного ущерба до 18 млн рублей.