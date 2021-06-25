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Власти Кубани не рассматривают возможность изменения условий отдыха туристов

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 13:48 65

Власти Кубани не рассматривают возможность изменения условий отдыха туристов
пресс-служба администрации Сочи /

Краснодарские власти не намерены изменять ранее принятые правила приема отдыхающих на курорты региона.

Власти Кубани ранее постановили с 1 июля принимать в отели и гостиницы только тех путешественников, которые готовы предоставить отрицательный тест на коронавирус. С 1 августа в регионе смогут отдохнуть только те, кто сделает прививку. Ростуризм обратился к властям с просьбой принимать в августе и тех путешественников, кто сдаст ПЦР-тест. Однако на Кубани пока не готовы изменить правила.

#отдых #краснодарский край #ростуризм
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