Власти Кубани не рассматривают возможность изменения условий отдыха туристов

пресс-служба администрации Сочи /

Краснодарские власти не намерены изменять ранее принятые правила приема отдыхающих на курорты региона.

Власти Кубани ранее постановили с 1 июля принимать в отели и гостиницы только тех путешественников, которые готовы предоставить отрицательный тест на коронавирус. С 1 августа в регионе смогут отдохнуть только те, кто сделает прививку. Ростуризм обратился к властям с просьбой принимать в августе и тех путешественников, кто сдаст ПЦР-тест. Однако на Кубани пока не готовы изменить правила.