Фан-зона в "Лужниках" продолжит свою работу на Евро-2020

Федеральное агентство новостей /

Глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что в фан-зоне чемпионата Европы в "Лужниках" обеспечены все защитные меры и она продолжит свою работу.

Попасть в фан-зону можно будет только по предварительной регистрации. Посмотреть матч смогут не более 5 тыс. человек. Соблюдение мер профилактики коронавируса является обязательным — термометрия, положенная социальная дистанция, маски и перчатки, сообщил Кондаранцев РИА Новости.

Он также добавил, что не все зарегистрировавшиеся придут в фан-зону. Глава департамента спорта считает, что количество фанатов достигнет 3,5 тыс. человек.