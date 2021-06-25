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Фан-зона в "Лужниках" продолжит свою работу на Евро-2020

Спорт
/ Обновлено: 25 июня 2021 14:04 79

Фан-зона в Лужниках продолжит свою работу на Евро-2020
Федеральное агентство новостей /

Глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев сообщил, что в фан-зоне чемпионата Европы в "Лужниках" обеспечены все защитные меры и она продолжит свою работу.

Попасть в фан-зону можно будет только по предварительной регистрации. Посмотреть матч смогут не более 5 тыс. человек. Соблюдение мер профилактики коронавируса является обязательным — термометрия, положенная социальная дистанция, маски и перчатки, сообщил Кондаранцев РИА Новости.

Он также добавил, что не все зарегистрировавшиеся придут в фан-зону. Глава департамента спорта считает, что количество фанатов достигнет 3,5 тыс. человек.

#евро-2020 #лужники #фан-зона
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