Сергей Карасев будет арбитром на матче Нидерланды — Чехия в 1/8 финала Евро-2020

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила о назначении российского футбольного судьи Сергея Карасева в качестве главного арбитра на 1/8 финала Евро-2020.

Ассистентами Сергея Карасева станут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. В качестве резервного арбитра УЕФА выбрал француженку Стефани Фраппар. Встреча национальных команд Нидерландов и Чехии состоится 27 июня в Будапеште, в 19:00 по московскому времени.

Сергей Карасев был резервным арбитром в первом туре групповой стадии на матче между командами Австрии и Северной Македонии. На встрече сборных Италии и Швейцарии, которая прошла во втором туре Евро-2020, он дебютировал в качестве главного арбитра. Также рефери судил встречу между Германией и Венгрией в третьем туре.