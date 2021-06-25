«Сволочи еще те»: Сатановский жестко осадил Запад из-за провокации в российских водах

instagram.com / @evgeniisatanovskii

Политолог Евгений Сатановский указал на лицемерие правительства Великобритании на фоне инцидента с вторжением эсминца HMS Defender в территориальные воды РФ близ Крыма.

В своем Telegram-канале Сатановский рассуждает о том, что Великобритания по-прежнему не признает принадлежность Крыма России, считает его Украиной и поэтому, видимо, решила, что Королевский флот «будет ходить, где хочет». А указ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отправить Defender в сторону Севастополя «чрезвычайно богат на последствия».

«Скажем, Великобритания может не признавать Россией Заполярье и ее корабли, в том числе военные, станут пытаться проходить Северным морским путем когда и куда хотят, не спрашивая хозяев. То же самое с Курилами. Признают их англичане Японией и попытаются там шастать. Опять же, Мурманск, Архангельск, Камчатка, Владивосток, Сахалин…» — перечислил Сатановский.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Николай Тихонов

Политолог отметил явную двойственность в поведении британского правительства. Сатановский напомнил, что между Россией и Великобританией бывали «хорошие времена», правда, только тогда, когда Лондону было «очень и очень кисло». Например, во времена Второй мировой войны Москва сразу стала нужной, как союзник, подчеркнул эксперт.

«Пока зубы в яремную вену не сможет запустить — как бы дружим. Общаемся по протоколу, ходим друг к другу на светские рауты и соблюдаем политес. Как только сможет — чистый граф Дракула, вампир и душегубец, а не страна леди и джентльменов», — пишет Сатановский.

Он отметил, что на политической арене Лондону нет равных в «гадостях и провокациях», хотя он и стал действовать с большой оглядкой на Вашингтон, где «тоже сволочи еще те».

«Когда, кто из них, с какой стати и кому правду говорил? Не тот расклад. Демократия вообще не предполагает особой искренности. Да и с элементарными приличиями там плохо», — считает политолог.

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Сатановский отметил, что совершенно неважно признает Запад Крым российским или нет, но им стоит держаться подальше от полуострова, ведь там и без того много «англичан лежит» со времен Крымской войны.

«Как и французов, турок и итальянцев. А ведь еще и немцев немеряно, с Великой Отечественной войны позакопано. И изрядно разного народу с Первой мировой. Сколько можно под их могилы свою территорию отводить? Что у нас там, коллективный интернациональный некрополь, что ли?» — иронично спросил Сатановский.

Происшествие с вторжением британского корабля в российские воды случилось 23 июня. Эсминец нарушил водные границы РФ возле Крыма на что получил предупредительные выстрелы по стороны патрульного судна России. МО Соединенного Королевства пыталось отрицать факт провокации, но в Сети появились доказательства, подтверждающие информацию РФ.