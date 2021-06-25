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МИД КНР анонсировал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 12:01 55

МИД КНР анонсировал встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином 28 июня, сообщила пресс-служба МИД КНР.

Спикер МИД КНР Хуа Чуньин также заявила, что переговоры пройдут в формате видеоконференции. Тематика переговоров и их продолжительность — пока неизвестны.

«Председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции», — гласит оригинальный текст заявления.

Владимир Путин и Си Цзиньпин уже проводили переговоры в видеоформате. Подобная встреча 19 мая 2021 года завершилась торжественной церемонией запуска строительства новых атомных реакторов для двух АЭС в Поднебесной.

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