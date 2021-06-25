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Житель Казани заперся от судебных приставов и пообещал взорвать квартиру

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:52 92

Житель Казани заперся от судебных приставов и пообещал взорвать квартиру
Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Инцидент произошел на улице Рихарда Зорге.  Мужчина закрылся от судебных приставов в квартире и стал грозить взорвать ее.

По данным местных СМИ, судебные приставы приехали к одному из жителей дома №77 по улице Рихарда Зорге. Мужчина не захотел навести порядок в жилище, которое завалено хламом. Также известно, что он сильно злоупотребляет алкоголем и приносит в квартиру различный мусор.

В итоге, житель Казани заперся в квартире и никого туда не впускает. В настоящее время к дому съехались экстренные службы. На место происшествия также выехал прокурор Приволжского района Артур Шарипов. Силовики готовятся штурмовать квартиру с нарушителем закона.

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