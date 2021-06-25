Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Независимый британский журналист приехал в Крым с целью выяснить реальную картину и развеять пропагандистские мифы об опасности отдыха на российском полуострове.

Журналист Уильям Грэм начал серию репортажей о Крыме, с первых слов которых стало понятно — британец считает, что полуостров принадлежит России. Грэм поинтересовался у отдыхающих, как они относятся к воссоединению Крыма с РФ. Среди респондентов были крымчане, россияне с материка и украинцы.

Среди всех крымских пляжей он выделил один каменистый в Алуште, который местные не считают лучшим. Журналист отметил, что пляж изменился после присоединения к России.

"Посмотрите на этот пляж — полностью перестроен, оборудован всем необходимым и выглядит невероятно! Рай!", — отметил Грэм.

Иностранные читатели также не оценили прелести каменистого и многолюдного места отдыха, но британец полюбил его всей душой. Свой опрос он провел именно на этом пляже. Киевлянка, отдыхающая на берегу, не сразу ответила журналисту на вопрос о переменах в Крыму. Но потом поддалась обаянию Грэма и рассказала, что отношение к присоединению Крыма двоякое, но главное, чтобы все было мирно.

Федеральное агентство новостей / Елена Алексеенкова

Москвички выразили удовлетворение от отдыха на крымском берегу. Им понравилась уютная атмосфера и чудесная погода. Украинец, у которого журналист взял интервью, отметил, что отношение к воссоединению с Россией неоднозначное. Давать оценку можно будет только лет через 25, считает мужчина.

"Для меня Крым — это прежде всего город Севастополь, город русской славы, и Севастополь без России невозможен. Я люблю Крым... Мне сложно разделять три братских народа: Россию, Украину и Беларусь", — пояснил украинец.

Британское правительство считает поездки в Крым опасными, Грэму с коллегами не советовали ехать на спорный полуостров. Товарищ Грэма поинтересовался у мужчины, есть ли такие разговоры в Киеве.

"Да, в Киеве постоянно говорят об опасности в Крыму, об оккупационных войсках, но попадая сюда, ты видишь все наоборот. Здесь спокойно, здесь комфортно", — ответил украинец.

Крым стал для Грэма вторым домом, он проводит на полуострове много времени, снимает репортажи с целью показать реальную картину и "разрушить пропаганду". Российские зрители в шутку называют Грэма русским из-за его долгого проживания в РФ. Об этом свидетельствует и тот факт, что британец привык и полюбил пляжную еду. Иностранные комментаторы отмечают, что представляли Крымский полуостров иначе и в СМИ показывают совсем другую картину.