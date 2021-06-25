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Радужный флаг появился на здании посольства США в Москве

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:47 96

Радужный флаг появился на здании посольства США в Москве
wikipedia.org / Dzerod

Американские дипломаты разместили радужный флаг на фасаде здания посольства США в Москве.

Символ представителей секс-меньшинств размещен рядом с государственным флагом Соединенных Штатов. В Кремле, комментируя ситуацию, напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных меньшинств запрещена в России.

"Из Кремля не видно американского посольства, но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел", — заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Prt Scr Telegram / РИА Новости

Напомним, что при экс-президенте США Дональде Трампе американским посольствам не разрешали вывешивать на своих зданиях радужные флаги.

#россия #сша #посольство
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