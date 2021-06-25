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Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти инспектора ДПС в Новосибирской области

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:51 88

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти инспектора ДПС в Новосибирской области
sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Уголовное дело возбуждено по факту смерти 30-летнего сотрудника ДПС в Новосибирской области. Инспектор скончался в результате ДТП.

Сотрудники ДПС в городе Тогучин преследовали мотоциклистов, которые проигнорировали требование остановиться. Автомобиль правоохранителей съехал в кювет и столкнулся с препятствиями. В результате происшествия погиб инспектор.

По информации следственных органов, возраст мотоциклистов составлял от 15 до 19 лет.

#дпс #следователи #инспектор
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