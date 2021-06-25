Хазин объяснил, какую цель преследует Британия крымской провокацией

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Провокация с участием британского эсминца в Черном море могла быть организована с целью устроить кризис, по итогам которого Великобритания сможет обзавестись собственной валютной зоной, подчиняющейся только Лондону.

Такое мнение в личном Telegram- канале высказал эксперт-экономист Михаил Хазин, по версии которого, для достижения этой цели Лондону необходимо разрушить Евросоюз, и он задумал сделать это при помощи России.

«В старом анекдоте, как известно, рекомендовалось для спокойной жизни не чесать Гондурас. Но вот что делать с Англией, не говорилось, а она как-то стала проявлять крайне высокую активность», — пишет Хазин.

Эта активность, по его словам, проявляется в отношении Турции с Азербайджаном, и в этой связи вспоминается давний интерес Лондона к окрестностям России вплоть до планов войны с СССР, и в неожиданном остром желании поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, на которое Москва уже дважды ответила отказом, и биохимические лаборатории и, наконец, явная провокация с эсминцем Defender.

«Основная причина — необходимость по итогам кризиса получить собственную валютную зону, которая подчиняется непосредственно Лондону. Экономическая ситуация только подтверждает тот факт, что выйти из кризиса самостоятельно, за счёт внутренних ресурсов, как это могут Китай, США, даже, возможно, Германия, Англия точно не сможет», — рассуждает Хазин.

И достичь этой цели Лондон может лишь одним путем – развалив Евросоюз, и сделать это можно только экономически.

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С этой задачей, по словам Хазина, почти справился карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, что, кстати, позволяет заподозрить Лондон в распространении COVID-19. И, если до конца лета в мире появится новая инфекция, британский след станет очевидным.

«Но есть еще одно обстоятельство: без поддержки России развалить ЕС будет практически невозможно», — отмечает эксперт.

По словам Хазина, «Северный поток – 2» является колоссальным источником поддержки стабильности Евросоюза, особенно, в условиях кризиса, когда «зеленая» революция в Европе запаздывает и традиционные источники энергии становятся все более востребованы. А американцы не станут поддерживать распад ЕС, испугавшись высоких рисков нестабильности.

«И в этой ситуации, когда Меркель с Макроном собираются приглашать Путина (с угрозой окончательно договориться, фактически, против Лондона), атака крейсера в водах Крыма может быть последней проверкой на то, насколько жестко настроена Москва. Оказалось, что жестко», — объясняет эксперт.

wikipedia.org / L(Phot) Des Wade/MOD/OGL v1.0

Во время последовавшего за инцидентом у крымских берегов вызова британского посла в МИД РФ, по мнению Хазина, очень велика вероятность, что посол передала российской стороне «очень серьезные предложения» Лондона. А уж как эти предложения будут приняты покажет время.

Ясно, по словам Хазина, пока только одно – на протяжении ближайших десятилетий будущее мира будет определять Владимир Путин.