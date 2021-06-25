Россиян возмутил поднятый ЛГБТ-флаг над посольствами Великобритании и США в Москве

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Посольство Великобритании в Москве вывесило ЛГБТ-флаг в честь так называемого «Месяца Гордости» (Pride Month - англ) — акции представителей секс-меньшинств, когда они в течение июня пытаются обратить внимание к своим проблемам или успехам. Об этом посольство сообщило в «Вконтакте».

«Сегодня над Посольством мы подняли ЛГБТ-флаг. Мы поддерживаем права и свободы представителей ЛГБТ-сообщества и выступаем против любой дискриминации. Каждый человек достоин уважительного отношения к себе», — сообщает посольство.

Спустя немного времени к акции присоединились и посольство США в Москве: оно также вывесило радужный флаг. Российские пользователи соцсети восприняли эту информацию крайне негативно, о чем свидетельствуют комментарии под записью.

«Раньше была величайшая империя, а сейчас одна большая палата для психбольных...» — указал блогер Кирилл Кирюшкин.

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Граждане призвали посольство к соблюдению законодательства России. В частности, к статье 6.21 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», среди населения и в СМИ, более известного как запрет «пропаганды гомосексуализма».

«Нарушение законодательства РФ! У нас пропаганда нетрадиционных ценностей под запретом. Приезжая в чужую страну, люди обязаны соблюдать законы этой страны», — возмущается Анна Горлова из Санкт-Петербурга.

«Политика Сегодня» связалась с вышеуказанным блогером — Кириллом Кирюшкиным — одним из основателей интернет-сообщества 1337const, выступающего за консервативные ценности, чтобы узнать, как же стоит относится к подобному поступку британских подданных.

«Этот флаг носит политический характер, а также не говорит ни о какой защите людей с непонятными ориентациями. Они защищают не гомосексуалистов, а в первую очередь занимаются созданием очередной дешевой оппозиции для продвижения собственных интересов. Они будут вовлекать несовершеннолетних и взрослых слабоумных людей, тем самым пытаясь нанести еще больший демографический урон нашей стране», — объяснил Кирюшкин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Консерватор назвал эту акцию «плевком в лицо российским гражданам», а также сообщил, что совместно с движением «Русский Новый Путь» оповестил об этом депутатов Госдумы Виталия Милонова и Александра Ильтякова, направив обращение к главе МИД Сергею Лаврову, а также сделав запрос в Генеральною прокуратуру с целью проведения проверки на предмет законности публикации ЛГБТ символики посольством в соцсетях без маркировки «18+».

«В Великобритании и в США прекрасно знают, как в России относятся к подобной пропаганде: данная акция это плевок в лицо российским гражданам», — считает консерватор.

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Также Кирюшкин выразил надежду на реакцию президента России Владимира Путина на это событие.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель раскритиковала законодательную норму Венгрии о запрете на распространение информации о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.