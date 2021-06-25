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Ростуризм попросил власти Краснодарского края смягчить требования для путешественников

Общество
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:43 69

Ростуризм попросил власти Краснодарского края смягчить требования для путешественников
wikipedia.org / Андрей Бутко / CC BY-SA 3.0

Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева попросили продолжить принимать непривитых от коронавируса россиян.

О смягчении требований для путешественников попросила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что ранее введенные правила следует пересмотреть, однако при этом россияне должны строго соблюдать меры безопасности по COVID-19.

Власти Краснодара сообщили, что с 1 августа прекратят принимать не прошедших вакцинацию туристов. Исключение сделают для людей с медицинскими противопоказаниями к прививке.

Путешественники с 1 июля должны будут предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста или справку о вакцинации для заселения в отели.

#краснодар #ростуризм #коронавирус
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