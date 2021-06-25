«Сердце рвется в Майами»: сын Жириновского отказался избираться в ГД и ушел из политики

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Вице-спикер Госдумы VII созыва, сын главы ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев отказался участвовать в предстоящих в сентябре выборах, заявив, что вообще приостанавливает свое участие в политической жизни страны.

«Считаю, что 20 лет работы в Парламенте прошли достаточно содержательно. Хотя Госдуму принято критиковать, все-таки за эти годы были приняты важные, полезные и нужные людям законы. В создании и принятии многих из них участвовал и Ваш покорный слуга», — написал он в Facebook.

Лебедев поблагодарил глав думских фракций за «бесценный политический опыт»: он упомянул Сергея Неверова, Геннадия Зюганова, Сергея Миронова и спикера Госдумы Вячеслава Володина. Отдельные, «самые теплые слова благодарности» Лебедев высказал своему отцу за то, что стал «тем, кто есть сейчас». Депутат не скрывает, что получил возможность занимать высокую должность зампреда Госдумы благодаря Владимиру Вольфовичу (именно по имени- отчеству его называет сын в своем заявлении).

О причинах не сообщается, но в ЛДПР заявили, что решение «стало шоком», передает РИА Новости.

Лебедев являлся вторым человеком в партии, если верить информации URA.ru: издание со ссылкой на слова анонимного функционера либерал-демократов сообщило, что сын Жириновского был «негласным куратором всех распределений мандатов», а «последние годы вся власть была у группы Лебедева». Таким образом, его уход отразится на всей партии.

ldpr.ru / Пресс-служба ЛДПР. Архив

В сети гадают о причинах ухода политика: неподтвержденные слухи приписывают Лебедеву ссору с отцом, якобы лидер ЛДПР был недоволен политической деятельностью сына. Сам же либерал-демократ в интервью НСН признался, что со многими решениями парламентского большинства он не согласен. Но о том, что именно это повлияло на его уход из политики, Лебедев не говорил.

«Есть законопроекты, которые я не хотел бы поддерживать и не поддерживаю, хотел бы, чтобы их отменили или пересмотрели. Но это уже история – по крайней мере, для меня», — отметил Лебедев.

Реакция коллег не заставила себя долго ждать: депутат от ЛДПР Алексей Диденко понадеялся, что «все встанет на свои места» и партия вместе с Лебедевым «потрудится на благо страны». Экс-депутат Дмитрий Носов немногословно выразил уважение, другой бывший депутат Антон Ищенко пожелал успехов «на новом отрезке жизненного пути». Экс-советник Володина Анастасия Кашеварова подчеркнула, что Игорь Владимирович «давно хотел» уйти в Российский Футбольный союз (РФС) — в 2012 году он баллотировался на пост главы РФС вместо ушедшего в отставку Сергея Фурсенко, но снял свою кандидатуру.

Депутат ГД от «Единой России» Вячеслав Лысаков прокомментировал уход Лебедева не без иронии, отметив, что ничего удивительного в таком решении нет, а сын Жириновского желает уехать в США.

«Его сердце рвется в избирательный округ Майами, как он сам назвал это место в США, где любит не просто бывать, а куда выезжал во время региональных депутатских недель и где у Жириновских недвижимость, как и приличные накопления, собранные за долгие годы нахождения его отца в бизнесе политике», — заявил Лысаков в своем Telegram-канале.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В 2018 году Лебедев во время региональной недели уехал в Майами и поделился фотографиями американского курорта в Facebook, отметив, что находится в «чудесном настроении» и в этот город «можно только влюбиться!». Пост прокомментировал глава фракции «ЕР» Сергей Неверов, напомнив, что Майами не российский регион и находится далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска, где Лебедев и Жириновский «нужнее».

«Майами, как избирательный округ, прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — ответил либерал-демократ Неверову.

Ранее издание Baza сообщало, что якобы Лебедев, будучи вице-спикером Госдумы, нарушил сразу несколько статей закона «О статусе депутата»: журналисты утверждают, что он управлял бизнесом в Испании, а также скрыл от декларирования доходы своей супруги, владеющей российской недвижимостью и зарубежными активами.