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В Ивановской области полиция ликвидировала стрелявшего по людям злоумышленника

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:29 80

В Ивановской области полиция ликвидировала стрелявшего по людям злоумышленника
Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Мужчина по неустановленным причинам открыл огонь по людям в Ильинском районе Ивановской области. При задержании он оказал сопротивление полиции и был ликвидирован.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Что послужило причиной таких действий со стороны злоумышленника, пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.

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