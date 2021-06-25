В Ивановской области полиция ликвидировала стрелявшего по людям злоумышленника

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Мужчина по неустановленным причинам открыл огонь по людям в Ильинском районе Ивановской области. При задержании он оказал сопротивление полиции и был ликвидирован.

По предварительным данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Что послужило причиной таких действий со стороны злоумышленника, пока неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность стрелявшего.

Пассажир такси обстрелял велосипедистов в Красноярске на улице Дубровинского.