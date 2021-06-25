Экс-глава МИД Украины испугался возможного саммита Россия — Евросоюз

wikipedia.org / Ральф Ролечек / GFDL 1.2

Возможный саммит Россия — Евросоюз (ЕС) выглядит "сюрреалистично", заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом он написал в Facebook.

Экс-министр иностранных дел Украины побоялся возможных переговоров Москвы и Брюсселя. По его словам, есть опасения, что "нормандский формат" перейдет в противостояние Киева и России, Германии и Франции.

"Это было бы совсем скверно", — сказал Павел Климкин.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит бояться предстоящей встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также идти на уступки в определенных вопросах, заключил экс-глава украинского МИД.