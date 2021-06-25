Убийцы матери-одиночки Каторгиной получили от 17 до 20 лет колонии

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Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за Audi на Урале получили от 17 до 20 лет колонии, сообщили в Следственном комитете.

Подозреваемых задержали около полутора лет назад. По данным следствия, подсудимые убили 27-летнюю владелицу автомобиля Audi, когда девушка приехала договориться о продаже машины. На допросе один из обвиняемых признался, что они заранее планировали преступление.

Убийство произошло 10 октября 2019 года, когда Ксения поехала показывать Audi Q5 потенциальной покупательнице. После встречи девушка пропала без вести. Машину, которая принадлежала Ксении, обнаружили у перекупщиков. В салоне полицейские обнаружили замытые следы крови. Тело хозяйки машины нашли в частном секторе Уралмаше.