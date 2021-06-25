«Топить без раздумий»: Кедми сказал, как поступать с нарушителями водных границ РФ

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Военно-политический эксперт Яков Кедми считает, что Россия должна была «жестче» отреагировать на вторжение британского корабля HMS Defender в территориальные воды РФ. Свое мнение эксперт высказал на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

«Я бы им не намекал никакими взрывами возле. Первое сообщение — требование остановиться. Если нет, судно подвергается обстрелу, который заставит его остановиться. Если судно откроет ответный огонь — топить без всяких раздумий», — сказал Кедми.

Пулеметная очередь с воздуха, которая может запугать команду вторгнувшегося судна или нанести серьезный урон ходовой части корабля — действенные методы воздействия на провокацию. После таких мер нарушителя вместе с экипажем надо под конвоем отправлять в Севастополь и разбираться с ним по закону, подчеркнул Кедми.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

Кроме того, эксперт отметил, что даже прямой огонь по Defender не развязал бы войну между Североатлантическим альянсом и Россией. Кедми уверен, что НАТО осознают преимущества российского флота и попросту не желают ввязываться в полномасштабное противостояние с РФ.

«Никакой войны они никогда не объявят. Они что, хотят, чтобы Великобританию смыло из-за этой глупости? Этой страны больше не будет после любой попытки начать военные действия, прежде чем какая-либо американская ракета из ее арсеналов долетит до территории России. Для Британии смертельна любая война. Весь британский флот Россия может уничтожить за 15 минут», — объяснил эксперт.

Инцидент с вторжением британского эсминца произошел 23 июня. Корабль незаконно вторгся в территориальные воды России возле Крымского полуострова. Боевой корабль Погранслужбы ФСБ РФ потребовал от Defender сменить курс, однако тот призыв проигнорировал. Тогда российское патрульное судно сделало несколько предупредительных выстрелов.

Кедми также назвал всю ситуацию осознанной провокацией Великобритании. Но Соединенное Королевство стало отрицать это и заявило, что эсминец не нарушал границ и никаких выстрелов не было.

Версия Великобритании рассыпалась после того, как погранслужба ФСБ РФ выложила в Сеть видео, которое подтверждает, что Defender зашел в российские воды и получал предупреждение, в том числе выстрелы, от экипажа РФ.

Ранее британцы «разнесли» свое правительство за провокацию в Черном море. По их мнению, доказательств того, что их страна вторглась на территорию России, достаточно.