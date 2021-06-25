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Столкновение катера с приволжскими депутатами привело к уголовному делу

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 11:03 86

Столкновение катера с приволжскими депутатами привело к уголовному делу
Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области /

Следователи завели дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения в Самарской области катера с двумя депутатами и надувной лодки.

Как отмечают в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ, в результате инцидента один человек пропал без вести.

По предварительным данным, вечером 18 июня в акватории Волги столкнулись катер Fjord-460 и надувная лодка Gladiator-370. В последней в этот момент находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки пропал без вести.

Установлено, что в лодку семьи Ольги Безруковой врезался катер, в котором были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов.

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