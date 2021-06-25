Диетолог Прунцева объяснила опасность мороженого

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Употребление более 100 г мороженого в день может стать причиной заболеваний горла, лор-патологий и обострения хронических недугов, предупредила врач-диетолог Тамара Прунцева.

Холодное лакомство содержит большое количество калорий, поэтому его не следует употреблять людям с сахарным диабетом, избыточной массой тела и обострением болезней ЖКТ. Человеку с нормальным весом можно съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака, отметила диетолог.

"А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идет о низкокалорийном мороженом. Важно время приема и его количество", — объяснила Прунцева.

Врач порекомендовала отказаться от десерта с большим количеством добавок. Вместо этого необходимо обратить внимание на "правильные позиции", такие как сорбеты. Они полностью состоят из фруктов и ягод. Продажи мороженого в России выросли из-за аномальной жары, пишет сайт 360tv.ru.