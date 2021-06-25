Экс-кандидат в мэры Звенигорода станет обвиняемым по делу о двойном убийстве

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Следователи готовятся предъявить экс-кандидату в мэры городского округа Звенигород в Московской области Александру Дмитравцову обвинение в двойном убийстве.

Трупы убитых — предпринимателя Андрея Родионова и застройщика Юрия Краснопольского — обнаружили в деревне Ивашково осенью 2020 года. Правоохранители объединили дела об убийстве бизнесменов в одно производство.

В ближайшее время 64-летнему Александру Дмитравцову планируется предъявить обвинение в окончательной редакции, после этого дела направят на утверждение в прокуратуру.