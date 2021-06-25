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Экс-кандидат в мэры Звенигорода станет обвиняемым по делу о двойном убийстве

Происшествия
/ Обновлено: 25 июня 2021 10:54 78

Экс-кандидат в мэры Звенигорода станет обвиняемым по делу о двойном убийстве
Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Следователи готовятся предъявить экс-кандидату в мэры городского округа Звенигород в Московской области Александру Дмитравцову обвинение в двойном убийстве.

Трупы убитых — предпринимателя Андрея Родионова и застройщика Юрия Краснопольского — обнаружили в деревне Ивашково осенью 2020 года. Правоохранители объединили дела об убийстве бизнесменов в одно производство.

В ближайшее время 64-летнему Александру Дмитравцову планируется предъявить обвинение в окончательной редакции, после этого дела направят на утверждение в прокуратуру.

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