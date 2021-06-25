Связь с Навальным помешала Яшину попасть в Госдуму

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Муниципальный депутат Илья Яшин не сможет принять участие в предстоящих парламентских выборах, сообщили СМИ.

Согласно полученной информации, Яшин поддерживал проекты осужденного блогера Алексея Навального. Это стало причиной запрета избираться в депутаты Государственной думы.

Сам Яшин сообщил, что его не стали регистрировать на основе пункта 3.6 статьи 4 закона об избирательных правах. В документе говорится, что лица, причастные к деятельности экстремистских организаций, не имеют права избираться в органы законодательной власти.