Один погиб и двое пострадали при стрельбе в ТЦ в Мэриленде

Федеральное агентство новостей / Ольга Назаркина

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы, произошедшей на территории торгового центра Woodmore Towne Centre в США.

Трагедия произошла в американском Гленардене, штат Мэриленд. Неизвестный открыл огонь в торговом центре, в результате чего погиб человек. Еще два посетителя получили ранения.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Личность стрелка в настоящий момент устанавливают полицейские.

Сеть ресторанов Silver Diner в США сообщила на своей странице в Twitter, что происшествие произошло возле одного из их кафе. По словам представителей заведения, стрельба велась "за пределами закусочной".