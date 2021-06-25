Утверждены новые правила обжалования штрафов ГИБДД в России

vk.com / Управление ГИБДД по СПб и ЛО

Правительство РФ приняло новые правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал "Госуслуги".

Власти предложили новую схему вручения постановлений. Теперь гражданину отсчитывается отпущенный законом десятидневный срок на обжалование штрафа. Если водитель авто дает согласие на уведомление только через портал "Госуслуги", без получения бумажной версии, то документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после попадания в систему.

Уведомления будут приходить с помощью SMS, на электронную почту и по другим каналам. И будет иметь статус полученного, даже если человек зашел на портал в других целях, передает сайт 360tv.ru.