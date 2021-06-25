Очередная провокация. Британскую журналистку осудили за пропаганду на интервью с послом РФ

PrScr YouTube / PrScr Russian Embassy in London

Известная английская журналистка Кэти Ньюман взяла несколько интервью у российского посла в Великобритании Андрея Келина. Однако и первая, и вторая беседа вызвала разочарование у дипломата РФ. Как оказалось, Ньюман раздосадовала и своих читателей.

Журналистка описала впечатления от разговора с российским послом для издания The Independent. Ньюман пишет, что в первом интервью она буквально «допекала» Келина вопросами об отношениях России с Великобританией, Соединенными Штатами и ситуации в Белоруссии. Она призналась, что посол прямо сказал ей, что разочарован их беседой.

Дипломат и журналистка уже попрощались, как тут Ньюман пришло сообщение об инциденте в территориальных водах России близ Крымского полуострова, куда зашел британский эсминец HMS Defender. Она тут же поняла, что во что бы то ни стало надо срочно взять у Келина «еще один раунд».

И ей повезло — Кэти смогла провести вторую беседу, но конструктивного диалога снова не получилось. Журналистка не принимала ответы российского посла и, естественно, отстаивала версию произошедшего, которую представило МО Великобритании.

PrScr YouTube / PrScr Коммерсантъ

Британцы, прочитав заметку Ньюман в The Independent, возмутились тем, как он вела интервью, и даже обвинили журналистку в пропаганде и двуличии.

«А теперь представьте, как бы отреагировала Кэти, если бы это российский флот в такой же провокационной манере вошел в Дуврский пролив (где он, кстати, имеет полное право прохода по Конвенции по морскому праву). Невероятное лицемерие»,

«Люди понимают, что Россия никакой угрозы не представляет — это Запад постоянно провоцирует Россию и Китай, окружая их военными базами и дестабилизируя страны вблизи их границ»,

«Думаю, он был разочарован, вопросами западных "журналистов" — это же на самом деле серия обвинений в духе: "Ну и когда вы перестанете бить свою жену?" Иными словами, завуалированная пропаганда. Нас бы такие вопросы тоже разочаровали», — отметили читатели в комментариях.

Провокация с вторжением британского корабля в территориальные воды России произошла 23 июня. Правительство Великобритании отрицает, что корабль Королевского флота перешел границы РФ и получал предупредительные сигналы. Однако в Сети появились доказательства, опровергающие версию Лондона.