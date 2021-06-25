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Очередная провокация. Британскую журналистку осудили за пропаганду на интервью с послом РФ

Европа и США
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Британскую журналистку осудили за пропаганду на интервью с послом РФ
PrScr YouTube / PrScr Russian Embassy in London

Известная английская журналистка Кэти Ньюман взяла несколько интервью у российского посла в Великобритании Андрея Келина. Однако и первая, и вторая беседа вызвала разочарование у дипломата РФ. Как оказалось, Ньюман раздосадовала и своих читателей.

Журналистка описала впечатления от разговора с российским послом для издания The Independent. Ньюман пишет, что в первом интервью она буквально «допекала» Келина вопросами об отношениях России с Великобританией, Соединенными Штатами и ситуации в Белоруссии. Она призналась, что посол прямо сказал ей, что разочарован их беседой.

Дипломат и журналистка уже попрощались, как тут Ньюман пришло сообщение об инциденте в территориальных водах России близ Крымского полуострова, куда зашел британский эсминец HMS Defender. Она тут же поняла, что во что бы то ни стало надо срочно взять у Келина «еще один раунд».

И ей повезло — Кэти смогла провести вторую беседу, но конструктивного диалога снова не получилось. Журналистка не принимала ответы российского посла и, естественно, отстаивала версию произошедшего, которую представило МО Великобритании.

Британскую журналистку осудили за пропаганду на интервью с послом РФ
PrScr YouTube / PrScr Коммерсантъ

Британцы, прочитав заметку Ньюман в The Independent, возмутились тем, как он вела интервью, и даже обвинили журналистку в пропаганде и двуличии.

«А теперь представьте, как бы отреагировала Кэти, если бы это российский флот в такой же провокационной манере вошел в Дуврский пролив (где он, кстати, имеет полное право прохода по Конвенции по морскому праву). Невероятное лицемерие»,

«Люди понимают, что Россия никакой угрозы не представляет — это Запад постоянно провоцирует Россию и Китай, окружая их военными базами и дестабилизируя страны вблизи их границ»,

«Думаю, он был разочарован, вопросами западных "журналистов" — это же на самом деле серия обвинений в духе: "Ну и когда вы перестанете бить свою жену?" Иными словами, завуалированная пропаганда. Нас бы такие вопросы тоже разочаровали», — отметили читатели в комментариях.

Провокация с вторжением британского корабля в территориальные воды России произошла 23 июня. Правительство Великобритании отрицает, что корабль Королевского флота перешел границы РФ и получал предупредительные сигналы. Однако в Сети появились доказательства, опровергающие версию Лондона.

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