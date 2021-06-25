Российская таможня уличила IKEA в неуплате пошлин на 1 млрд рублей

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Против крупнейшего в мире продавца мебели IKEA, а точнее, его российского отделения, возбудили административное дело. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщает, что с 2017 по 2020 годы компания предоставляла ложные оценки стоимости товаров и занижала показатели налоговых сборов.

За несколько лет IKEA сокрыла от российских таможенников более одного миллиарда рублей (около 14 миллионов долларов США).

«Компания-импортер не согласна с предварительными выводами таможенного органа и воспользовалась своим правом на подачу возражений. В настоящее время мы ожидаем, что таможенным органом будет дана полная и объективная оценка доводов ООО "ИКЕА Торг", основанная на требованиях действующего законодательства», — сообщили представители компании.

Bloomberg сообщает, что дело было возбуждено еще в прошлом году, однако до этого момента его подробности не разглашались. Для IKEA Россия является одним из самых прибыльных рынков: по всей стране открыто 17 мебельных магазинов.