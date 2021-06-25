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Сын Жириновского отказался баллотироваться в Госдуму VIII созыва

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 09:57 98

Сын Жириновского отказался баллотироваться в Госдуму VIII созыва
duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Игорь Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, принял решение не избираться в Госдуму VIII созыва.

В настоящее время он занимает должность вице-спикера Госдумы VII созыва. Новость об отказе Лебедева баллотироваться появилась на его странице в Facebook. В сообщении он также написал о намерении временно прекратить деятельность в политической сфере.

Решение не является спонтанным, к нему политик шел несколько месяцев. Шаги по выходу из избирательной кампании, несомненно, одобрены ЛДПР, добавил Лебедев.

#жириновский #лебедев #думские выборы
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