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Немецкий журналист усомнился в способности Запада противостоять России и Китаю

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 09:56 64

Немецкий журналист усомнился в способности Запада противостоять России и Китаю
Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Американская сторона хочет сдержать Россию и Китай в военном и экономическом отношении. Кроме того, пытается потянуть за собой Европу. Однако у Запада может не хватить на это сил.

США пытаются занять позицию лидера в мировой политике. В Вашингтоне хотят направить силы Америки и Евросоюза против России и Китая, заявил журналист издания Der Spiegel Хенрик Мюллер.

Однако он не уверен, что западные страны способны на это. Европа отчасти зависима от КНР в экономическом плане. Общий ВВП членов G7 составляет 25% от мирового. При таких цифрах Запад не может считаться сильным. Более того, способным контролировать своих противников.

Даже при абсолютном единстве западные страны не смогут обойтись без Китая и Индии, резюмировал Хенрик Мюллер.

#россия #сша #китай #запад
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