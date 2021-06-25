Байден подписал указ о введении режима ЧС во Флориде после обрушения здания

Global Look Press / European Union/XinHua

Президент США Джо Байден принял решение ввести режим ЧС в штате Флорида после разрушения жилого многоэтажного дома.

Байден, помимо указа, дал распоряжение сотрудникам Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям страны предоставить местным властям федеральную помощь, сообщила пресс-служба Белого дома.

Трагедия в городе Серфсайд произошла в ночь на 24 июня. В результате происшествия погиб один человек, а судьба еще 99 местных жителей остается неизвестной. Администрация населенного пункта уже ограничила движение транспорта рядом с домом, где работают сотрудники полиции и пожарных служб.