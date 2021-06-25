Болгарская делегация во время поездки в Крым назвала полуостров законной частью России

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Глава делегации из Болгарии Пламен Милетков назвал Республику Крым законной частью России.

Группа из 13 человек находится на полуострове с официальным визитом. В состав делегации вошли два мэра и один вице-мэр городов Болгарии. Они прибыли в Крым с целью поучаствовать в международном форуме болгарской культуры "Розафест". Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

"Мы как народные дипломаты признаем Крым законной частью Российской Федерации", — рассказал Милетков в комментарии РИА Новости.

Глава делегации посетовал на неудобства из-за санкций против республики. К ограничениям относятся закрытые границы, длительный перелет, отсутствие возможности использовать номера своих мобильных телефонов и банковские карты. Однако на развитие Крыма санкции не влияют, считает Милетков.