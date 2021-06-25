В Совфеде назвали антироссийские санкции Украины сотрясением воздуха

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Санкции Украины против России не больше чем сотрясение воздуха, они не имеют ничего общего со "здоровой" политикой, которую обещала реализовать действующая власть.

Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ошибочно считает, что антироссийские ограничения — инструмент для устранения проблем юго-восточных государств.

В реальности ситуация обстоит иначе: санкции Киева бессмысленны и неэффективны. Политик за время своего правления так и не смог выполнить собственные обещания, добавил Косачев в беседе с РИА Новости.