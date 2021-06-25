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В Совфеде назвали антироссийские санкции Украины сотрясением воздуха

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 09:48 74

В Совфеде назвали антироссийские санкции Украины сотрясением воздуха
Федеральное агентство новостей / pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Санкции Украины против России не больше чем сотрясение воздуха, они не имеют ничего общего со "здоровой" политикой, которую обещала реализовать действующая власть.

Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ошибочно считает, что антироссийские ограничения — инструмент для устранения проблем юго-восточных государств.

В реальности ситуация обстоит иначе: санкции Киева бессмысленны и неэффективны. Политик за время своего правления так и не смог выполнить собственные обещания, добавил Косачев в беседе с РИА Новости.

#украина #санкции #косачев
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