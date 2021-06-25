Задержанную в Минске Сапегу перевели под домашний арест

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин
Россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Девушка была задержана в Минске с блогером Романом Протасевичем.
Родители Софии сообщили, что девушка живет одна в съемной квартире в Минске.
Задержанный вместе с ней Протасевич также переведен под домашний арест.
Ранее стало известно, что авиалайнер ирландской компании Ryanair экстренно посадили в столице Белоруссии. Причиной послужили сведения о минировании самолета. При проверке эта информация не подтвердилась. На борту были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.