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Задержанную в Минске Сапегу перевели под домашний арест

Политика
/ Обновлено: 25 июня 2021 09:11 81

Задержанную в Минске Сапегу перевели под домашний арест
Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Россиянку Софию Сапегу перевели под домашний арест. Девушка была задержана в Минске с блогером Романом Протасевичем.

Родители Софии сообщили, что девушка живет одна в съемной квартире в Минске.

Задержанный вместе с ней Протасевич также переведен под домашний арест.

Ранее стало известно, что авиалайнер ирландской компании Ryanair экстренно посадили в столице Белоруссии. Причиной послужили сведения о минировании самолета. При проверке эта информация не подтвердилась. На борту были задержаны Роман Протасевич и София Сапега.

#арест #ryanair #Протасевич #сапега
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